Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять выходной тем, кто поставил прививку от COVID-19

Вчера, 12:49 Категория: Общество

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Своё предложение глава региона озвучил на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

– Считаю правильным давать выходной день тем, кто привился. Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы. У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома. Всем работодателям, в том числе наших промышленных предприятий, рекомендую сделать такой день выходным, и, естественно, оплачиваемым, – заявил Алексей Текслер.

Южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Глава региона уже обратился в Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области с предложением поддержать инициативу о введении выходного дня.

В Челябинскую область поступило более 351 тысячи комплектов вакцины от COVID-19. Дополнительно в учреждения ФМБА направлена партия препарата для вакцинации 35 тысяч человек.

Челябинская область занимает третье место в России по темпам использования вакцины.

Всего в регионе задействовано в проведении вакцинации свыше 60 медицинских организаций, развёрнуто 126 прививочных пунктов. Продолжают работать выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

В Кыштымском городском округе также продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. По данным горбольницы имени А. П. Силаева, от ковида привито уже более четырёх с половиной тысяч жителей Кыштымского округа. Для обеспечения ещё большей доступности вакцинации на территории округа уже почти месяц работает передвижной мобильный пункт вакцинации.

Сегодня, 15 июня, поставить прививку кыштымцы могут на площади перед ДК металлургов. Мобильная бригада работает до 13 часов.

А завтра, 16 июня, «прививочный кабинет» на колёсах разместится с 10 до 13 часов на площадке возле торгового комплекса «Радуга». Желающим сделать прививку от COVID-19 с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.