Кыштымское машиностроительное объединение может войти в новый кластер промышленного развития

Сегодня, 11:34 Категория: Экономика и бизнес

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В министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области обсудили с руководителями Златоустовского металлургического завода и машзавода «Злато-Прогресс» возможность создания кластера комплексного промышленного развития.

Златоустовский металлургический завод после смены собственника активно обновляет производственные мощности, реализует экологические проекты, расширяет марочный и профильный сортамент выпускаемой продукции. Сегодня предприятие производит около тысячи марок стали и сплавов.

«Злато-Прогресс», занимающийся, в том числе, и металлообработкой, может стать одним из важных потребителей продукции ЗМЗ внутри кооперационной цепочки. В сентябре здесь запускают новое производство с инвестициями более полумиллиарда рублей. Проект увеличит объём и номенклатуру выпускаемой продукции и создаст более 40 рабочих мест.

В новый кластер могут войти «Златоустовский завод металлоконструкций», ООО «ЛМЗ» (Нязепетровск), АО «Завод ДОРМАШ» и ООО «МетМашУфалей» (Верхний Уфалей), АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (Кыштым), промышленные и научные предприятия Челябинска.

Развитие внутриобластной кооперации поможет восстановлению промышленных предприятий после пандемии. Также это обеспечит бесперебойные поставки технологических металлоконструкций, грузоподъёмного и нестандартного оборудования благодаря непосредственной близости к реализуемым проектам.