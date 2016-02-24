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Предприятие Русский кварц из Кыштыма может войти в состав высокотехнологичного кластера, который создаётся в Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 15:39 Категория: Экономика и бизнес

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При содействии губернатора Бориса Дубровского южноуральский завод «Кристалл», испытывавший трудности с поставками сырья, близок к решению проблемы. Глава региона в рамках политики импортозамещения и развития межрегиональной кооперации обратился к главам республики Коми Сергею Гапликову и Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, где находятся месторождения поставщиков, с просьбой оказать содействие в заключении контрактов.

 

Завод «Кристалл» – ведущий российский и мировой производитель синтетических кристаллов кварца (половина от мирового объёма). Он полностью обеспечивает потребности российских предприятий радиоэлектроники, оборонно-промышленного комплекса, а 95 процентов продукции поставляет в Китай, Южную Корею, страны Европы и США.

 

По словам генерального директора «Кристалла» Дениса Абдрафикова, благодаря содействию областных властей договориться удалось сразу с двумя поставщиками и стороны обговаривают детали.   Сейчас появляется возможность не только сохранить, но и увеличить объёмы закупок.

 

О проблеме с сырьём Абдрафиков рассказал в марте на совещании под руководством заместителя губернатора Руслана Гаттарова. На этой встрече обсуждалось формирование рабочей группы по созданию нового высокотехнологичного кластера на базе «Кристалла» и кыштымского предприятия ООО «Русский кварц», которое специализируется на производстве высокочистых кварцевых концентратов. В апреле Борис Дубровский подписал распоряжение о создании рабочей группы по формированию кластера. Сейчас более 95 процентов всех материалов, выпускаемых «Кристаллом», продаётся за рубеж, где они используются для производства компонентов микроэлектроники. То есть вся добавленная стоимость, а она у этой продукции очень высокая,  остаётся в других странах.

 

– Нам нужно проработать возможность создания в Челябинской области предприятия по выпуску высокотехнологичных элементов и материалов для электроники, аддитивных технологий и других перспективных отраслей из продукции «Кристалла» и «Русского кварца», чтобы та прибыль, которая сейчас уходит в другие регионы, оставалась у нас, – отмечал Руслан Гаттаров.

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 "высокотехнологичный кластер"-как звучит ! а то что дороги зимой практически не чистились-это так , мелочи ! чепуха какая-нечего и писать об этом 
 
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