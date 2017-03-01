Предприятие из Кыштыма Борис Дубровский назвал в числе тех, благодаря которым на Южном Урале растёт доля инновационной продукции

Автор: КР от Вчера, 15:14 Категория: Экономика и бизнес

Глава Роснано Анатолий Чубайс, генеральный директор "Русский кварц" Леонид Кузьмин и губернатор Борис Дубровский

на открытии второй очереди цеха глубокого обогащения кварцевых концентратов.

В своём ежегодном послании Законодательному Собранию Челябинской области губернатор Борис Дубровский отметил, что за последние три года доля инновационной продукции в регионе выросла до 5,2 процента. По оценкам главы региона, в среднесрочной перспективе реально увеличить долю инновационной продукции в отгрузке до 10-12 процентов.

Борис Дубровский привёл несколько примеров создания совершенно новой продукции и высокотехнологичных производств. Это заводы «Этерно», «Планар», «Папилон», «Метран», «Биоморфные роботы», а также кыштымское ООО «Русский кварц». Большинство из них имеют генеральных партнёров в виде госкорпораций и федеральных министерств, включая РОСНАНО, Сбербанк, Минпромторг.

ООО «Русский кварц» основано в 2011 году на базе ОАО «Кыштымский горно-обогатительный комбинат». С момента создания «Русский кварц» последовательно реализует проект «Техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности».

В декабре 2016 года в присутствии председателя правления РОСНАНО Анатолия Чубайса и губернатора Бориса Дубровского был произведён запуск второй очереди цеха глубокого обогащения кварцевых концентратов, что увеличивает производственные мощности компании до 10 000 тонн высокочистых кварцевых концентратов (ВЧК) в год.

Как сказал сайту «КР» генеральный директор «Русского кварца» Леонид Кузьмин, на текущий момент предприятие занимает одно из ведущих мест среди производителей ВЧК. В этом направлении недавно сделан новый серьёзный шаг. Русский кварц начал промышленное производство нового сорта высокочистых кварцевых концентратов под названием RQ-1K. Он разработан специально для использования в полупроводниковой промышленности.