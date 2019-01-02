На машиностроительном предприятии Кыштыма обновляется автопарк Автор: КР от Вчера, 18:20 Категория: Экономика и бизнес 0 Кыштымское машиностроительное объединение приняло решение полностью обновить свой автопарк. Завод приобрёл вместо старой техники, прослужившей не один десяток лет, три легковых автомобиля «Лада Ларгус», две «Газели» и два КамАЗа. Как сказали сайту «КР» в пресс-службе машиностроительного объединения, покупка машин позволила снять нагрузку с транспортной логистики завода. Купленная четыре месяца назад техника уже перевезла более 2,5 тысячи тонны продукции. В ближайшем будущем предприятие закупит новый трактор, ещё одну «Газель» и два электрокара. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить