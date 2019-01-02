На машиностроительном предприятии Кыштыма обновляется автопарк

Автор: КР от Вчера, 18:20 Категория: Экономика и бизнес

Кыштымское машиностроительное объединение приняло решение полностью обновить свой автопарк. Завод приобрёл вместо старой техники, прослужившей не один десяток лет, три легковых автомобиля «Лада Ларгус», две «Газели» и два КамАЗа.

Как сказали сайту «КР» в пресс-службе машиностроительного объединения, покупка машин позволила снять нагрузку с транспортной логистики завода. Купленная четыре месяца назад техника уже перевезла более 2,5 тысячи тонны продукции.

В ближайшем будущем предприятие закупит новый трактор, ещё одну «Газель» и два электрокара.