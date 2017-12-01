В детском саду Кыштыма прошёл квест по зелёным тропинкам
Автор: КР от Вчера, 14:23 Категория: Экология
Уходящий год в России указом президента был объявлен годом экологии. Акции в защиту проходят в Кыштымском городском округе и в дошкольных учреждениях.
Как сообщила сайту «КР» заведующая детским садом №23 Елена Киприянова, среди воспитанников старшей и подготовительной групп проводился квест «По зелёным тропинкам». Детям рассказали о важности сохранения окружающей среды, а затем они отправились искать волшебный сундук для спасения зверей. В завершение квеста в садике провели праздник «Сохраним планету в чистоте».
В этом же детсаду среди шестилетних и семилетних дошколят прошли конкурсы рисунков на тему экологии и поделок из бутылок, пластика, крышек, бумаги и других бытовых отходов в поддержку сохранения природы. Все эти акции прошли с участием представителей комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа.