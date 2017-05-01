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В Кыштыме состоится выставка поделок, изготовленных из бытового мусора

Автор: КР от Сегодня, 10:16 Категория: Экология

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На  конкурс  «Отходам вторую жизнь» поступило почти 200 поделок. Сам конкурс в Кыштымском городском округе проводится с 2013 года по инициативе предпринимателя Виталия Прохорова и комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Вместе с родителями в нём участвуют воспитанники детских садов и школьники.

 

Подведение итогов состоится 22 мая в ДК «Победа». В фойе дворца культуры с 13 до 15 часов будут выставлены все работы, а на сцене состоится награждение участников. Как сказала сайту «КР» специалист комитета по экологии Наталья Гридина, помощь  в подготовке и проведении мероприятия  оказали Кыштымский медеэлектролитный завод и местное отделение партии «Единая Россия».

 

По словам Виталия Прохорова, который организовал в Кыштыме систему раздельного сбора вторсырья, в этом году работы, представленные на конкурс, отличаются тем, что  в них максимально используется самый обычный бытовой мусор. Предприниматель вручит 15 персональных призов за самые оригинальные поделки. Если учитывать, что детям в их создании помогают родители, бабушки и дедушки, руководители кружков, то суммарный охват просветительской акцией «Отходам вторую жизнь» превышает тысячу человек и всё это влияет на формирование экологического сознания и развития проекта раздельного сбора сырья.

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