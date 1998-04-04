В Кыштыме объявлен конкурс на лучшую эмблему Года экологии

Автор: КР от Вчера, 14:16 Категория: Экология

Организатором конкурса стал комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа. Работы могут быть нарисованы как от руки, так и созданы с помощью компьютерной графики. Главное, что они должны быть яркими, оригинальными и с обязательным призывом по теме экологии. Распечатки из всемирной паутины жюри к рассмотрению не принимает.

Конкурсные работы будут принимать с 13 марта по 13 апреля в кабинетах 20 и 21 на улице Фрунзе, 1 или по электронной почте ekolog-kysht@mail.ru. Подробности по телефонам 4-31-47 и 4-04-98.

Награждение участников и победителей, в том числе и за самую оригинальную и самую официальную эмблему, состоится в День подснежника, 19 апреля.

В преддверии юбилея Кыштыма, которому в июне исполняется 360, будут объявлены конкурсы на лучший логотип и лучший слоган юбилейного года, а также на лучшее название мостов.