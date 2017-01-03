В Кыштыме обитателей озёр и прудов угостят кислородным коктейлем

Автор: КР от Сегодня, 13:41 Категория: Экология

В Кыштымском городском округе проводится комплекс мер по предупреждению замора рыбы в водоёмах. Соответствующее поручение глава округа Людмила Шеболаева дала вчера на оперативном совещании председателю комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Людмиле Устиновой.

Как пояснила главе Людмила Устинова, в водоёмах уже взяты пробы для анализа воды на содержание растворённого кислорода. Хорошие показатели в главном питьевом источнике города – озере Сугомаке. А вот в водоёмах Анбаш, Акуля, Тайги, в Дехановом и Верхне–Кыштымском прудах содержание кислорода в воде меньше нормы.

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды уже провёл совещание, на котором выработаны меры по оборудованию майн и лунок. Кислородные коктейли рыбам будут подавать, в том числе, и крупные предприятия округа – Кыштымский медеэлектролитный завод, Кыштымское машиностроительное объединение, «Тайгинский ГОК», а также санаторий «Дальняя Дача». Подключатся и садоводческие товарищества «Деханов пруд», «Дружба», «Калачёвка» и «Строитель».