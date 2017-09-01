Борис Дубровский оценил масштабы экологической безопасности на Карабашмеди
Автор: КР от Сегодня, 11:01 Категория: Экология
Губернатор Челябинской области побывал вчера с рабочей поездкой в Карабашском городском округе и посетил ЗАО «Карабашмедь».
– Всё, что планировали и заявляли собственники предприятия, реализуется на практике, – сказал Борис Дубровский. – Это положительно сказывается на оздоровлении экологической ситуации в Карабаше. Один из цехов, который мы сегодня увидели, позволяет перерабатывать отходы, которые ранее выбрасывались, в серную кислоту и успешно её реализовывать. Результат работы по снижению нагрузки на окружающую среду уже заметен. На горах, которые раньше были сожжены серной кислотой, снова появляется растительность.
Во время осмотра производственной площадки градообразующего предприятия председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин рассказал губернатору Борису Дубровскому о ходе масштабной модернизации и проектах по повышению экологической безопасности ЗАО «Карабашмедь».
Строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» входит в программу мероприятий, реализуемых на предприятии в Год экологии в России.
В настоящее время предприятие активно благоустраивает прилегающую территорию. Здесь выращивают деревья и кустарники. Это также входит в программу природоохранных мероприятий, выполнение которых позволит Карабашмеди стать лидером в экологическом направлении среди металлургических предприятий.