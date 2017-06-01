В Кыштыме студенты собрали около тысячи батареек
Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Экология
Завершилась экологическая акция по сбору использованных элементов питания «Сдай батарейку – спаси ёжика!» Её инициаторами стали студенты и преподаватели кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Дело в том, что выброшенные вместе с обычным мусором батарейки отравляют верхний слой почвы, и первыми, кто страдает от этого, становятся ежи, кроты и растения.
За три неполных месяца было собрано около тысячи батареек общим весом почти 19 килограммов. К уникальной акции присоединились не только сами студенты и их педагоги, но и воспитанники детсадов № 5, № 18 и № 24, третьеклассники школы № 13, ученики коррекционной пятой школы. Не остались в стороне члены общественной молодёжной палаты и просто неравнодушные к сохранению природного мира жители Кыштыма.
Ранее менеджер по утилизации химических элементов тока челябинского завода «Мегаполисресурс» Татьяна Назарова заявила редакции газеты «Кыштымский рабочий», что утилизация отходов высокого класса опасности – услуга платная. Батарейки сортируются вручную, и этот труд должен быть оплачен. Предприятие-утилизатор готово было в качестве исключения бесплатно принять на переработку не более пяти килограммов батареек. Сейчас инициаторы акции ведут переговоры с этим заводом по дальнейшей утилизации батареек, чтобы у них на также же условиях была принята и остальная часть.
Комментарии
Экологический десант металлургов Кыштыма (Аккузативус)
При старом барщине регулярно это делали и без помпы >>>
Экологический десант металлургов Кыштыма (VIKMAL)
Молодцы! Реальное дело! >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (житель Н-Кыштыма)
Radishev, вы головой стукнулись? Какая власть? Забудьте это слово. Нет власти. Есть партнеры по бизнесу со всем вытекающим для населения дерьмом. Альф, это вы головой стукнулись. Почитайте вчер >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (Альф)
Radishev, вы головой стукнулись? Какая власть? Забудьте это слово. Нет власти. Есть партнеры по бизнесу со всем вытекающим для населения дерьмом. >>>
В Кыштыме в этом году объёмы капремонта увеличились втрое, но работы на многоквартирных домах ещё и не начинались (Radishev)
И не начнутся - рано еще. В последний момент, осенью, когда будет не до проверок качества, лишь бы хоть как-то успеть до зимы, тогда все быстренько и сделают. Увы, другого ожидать не приходится, в >>>
Все комментарии