В Кыштыме студенты собрали около тысячи батареек

Автор: КР от Сегодня, 09:45 Категория: Экология

Завершилась экологическая акция по сбору использованных элементов питания «Сдай батарейку – спаси ёжика!» Её инициаторами стали студенты и преподаватели кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Дело в том, что выброшенные вместе с обычным мусором батарейки отравляют верхний слой почвы, и первыми, кто страдает от этого, становятся ежи, кроты и растения.

За три неполных месяца было собрано около тысячи батареек общим весом почти 19 килограммов. К уникальной акции присоединились не только сами студенты и их педагоги, но и воспитанники детсадов № 5, № 18 и № 24, третьеклассники школы № 13, ученики коррекционной пятой школы. Не остались в стороне члены общественной молодёжной палаты и просто неравнодушные к сохранению природного мира жители Кыштыма.

Ранее менеджер по утилизации химических элементов тока челябинского завода «Мегаполисресурс» Татьяна Назарова заявила редакции газеты «Кыштымский рабочий», что утилизация отходов высокого класса опасности – услуга платная. Батарейки сортируются вручную, и этот труд должен быть оплачен. Предприятие-утилизатор готово было в качестве исключения бесплатно принять на переработку не более пяти килограммов батареек. Сейчас инициаторы акции ведут переговоры с этим заводом по дальнейшей утилизации батареек, чтобы у них на также же условиях была принята и остальная часть.