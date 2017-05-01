В Кыштыме две студентки стали обладателями премии Собрания депутатов
Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Общество
Студентка филиала ЮУГК Полина Устинова
В этом году денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей получат две активистки общественной жизни и отличницы в учёбе. Студентка кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Полина Устинова входит в состав не только территориальной молодёжной избирательной комиссии и общественной молодёжной палаты, но и возглавляет студенческий педагогический отряд Кыштымского округа. В прошлом году она стала лучшей вожатой.
А ещё Полина – активный волонтёр и одна из инициаторов экологической акции по сбору использованных батареек. Но и это ещё не всё. Полина Устинова помогает выпускать студенческую газету. В прошлом году она стала лауреатом муниципальной премии «Триумф-2016».
Студентка филиала Миасского медколледжа Ольга Гиль
Такую же премию получила и второкурсница кыштымского филиала Миасского медколледжа Ольга Гиль. Будущий медик ещё в прошлом году провела первый в истории колледжа тренинг по профилактике ВИЧ и СПИД.
Ольга Гиль является членом молодёжной палаты, лидером волонтёрского движения в своём учебном заведении. Кроме того, она увлекается баскетболом и поёт в вокально-эстрадной студии «Отражение».
Как сказала сайту «КР» начальник отдела по финансово-бюджетной и социальной политике Собрания депутатов Кыштымского городского округа Галина Каргина, обе победительницы – единственные претендентки на премию в этом году. Несмотря на то, что в нашем городе много активных и успешных молодых людей от 18 до 30 лет.
За пятилетнее существование премии её обладателями стали девять человек. Открыл этот список известный ведущий городских культурно-массовых мероприятий Алексей Хажеев.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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