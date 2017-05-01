В Кыштыме две студентки стали обладателями премии Собрания депутатов

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: Общество

Студентка филиала ЮУГК Полина Устинова

В этом году денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей получат две активистки общественной жизни и отличницы в учёбе. Студентка кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Полина Устинова входит в состав не только территориальной молодёжной избирательной комиссии и общественной молодёжной палаты, но и возглавляет студенческий педагогический отряд Кыштымского округа. В прошлом году она стала лучшей вожатой.

А ещё Полина – активный волонтёр и одна из инициаторов экологической акции по сбору использованных батареек. Но и это ещё не всё. Полина Устинова помогает выпускать студенческую газету. В прошлом году она стала лауреатом муниципальной премии «Триумф-2016».

Студентка филиала Миасского медколледжа Ольга Гиль

Такую же премию получила и второкурсница кыштымского филиала Миасского медколледжа Ольга Гиль. Будущий медик ещё в прошлом году провела первый в истории колледжа тренинг по профилактике ВИЧ и СПИД.

Ольга Гиль является членом молодёжной палаты, лидером волонтёрского движения в своём учебном заведении. Кроме того, она увлекается баскетболом и поёт в вокально-эстрадной студии «Отражение».

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по финансово-бюджетной и социальной политике Собрания депутатов Кыштымского городского округа Галина Каргина, обе победительницы – единственные претендентки на премию в этом году. Несмотря на то, что в нашем городе много активных и успешных молодых людей от 18 до 30 лет.

За пятилетнее существование премии её обладателями стали девять человек. Открыл этот список известный ведущий городских культурно-массовых мероприятий Алексей Хажеев.