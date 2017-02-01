Откровения Людмилы Шеболаевой. В Кыштыме состоялась встреча главы с молодёжью города

Автор: КР от Сегодня, 17:58 Категория: Образование

Только что в актовом зале кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа завершилась традиционная встреча активистов из числа молодёжи с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой. Около 40 студентов, школьников и работников предприятий подготовили для Людмилы Александровны «Сто вопросов взрослому» – именно так называлось это мероприятие.

За два отведённых часа Людмила Шеболаева успела обстоятельно ответить почти на 30 вопросов. Больше всего молодых кыштымцев интересуют благоустройство города, восстановление и строительство спортивных и детских площадок.

Студенты колледжа просили ввести проездные билеты для тех, кто живёт в посёлках, а студенты-медики мечтают о смене нынешнего статуса филиала Миасского колледжа на прежний – Кыштымское медицинское училище.

Не обошлось и без вопросов личного плана. Людмила Шеболаева рассказала, как проводит свои вечера, что бы изменила в своём прошлом, будь у неё такая возможность, и какое ругательное слово в её лексиконе самое страшное.

Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».