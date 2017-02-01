Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Откровения Людмилы Шеболаевой. В Кыштыме состоялась встреча главы с молодёжью города

Откровения Людмилы Шеболаевой. В Кыштыме состоялась встреча главы с молодёжью города

Автор: КР от Сегодня, 17:58 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Только что в актовом зале кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа завершилась традиционная встреча активистов из числа молодёжи с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой. Около 40 студентов, школьников и работников предприятий подготовили для Людмилы Александровны «Сто вопросов взрослому» – именно так называлось это мероприятие.

 

 

За два отведённых часа Людмила Шеболаева успела обстоятельно ответить почти на 30 вопросов. Больше всего молодых кыштымцев интересуют благоустройство города, восстановление и строительство спортивных и детских площадок.

 

Студенты колледжа просили ввести проездные билеты для тех, кто живёт в посёлках, а студенты-медики мечтают о смене нынешнего статуса филиала Миасского колледжа на прежний – Кыштымское медицинское училище.

 

 

Не обошлось и без вопросов личного плана. Людмила Шеболаева рассказала, как проводит свои вечера, что бы изменила в своём прошлом, будь у неё такая возможность, и какое ругательное слово в её лексиконе самое страшное.

 

Подробности читайте в газете «Кыштымский рабочий».

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter