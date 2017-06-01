У фотографов Кыштыма есть шанс стать победителями Всероссийского конкурса на лучшую фотографию водных пейзажей родного края

Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: Экология

В рамках Года экологии Федеральное агентство водных ресурсов РФ проводит фотоконкурс «Водные сокровища России». К участию в нём приглашаются любители съёмок природы со всех уголков нашей необъятной страны.

Организаторы обеспечили участникам простор для творчества – работы принимаются в восьми номинациях: «Пейзажи», «Люди и вода», «Цивилизация и вода», «Гидротехнические сооружения», «Вода – колыбель жизни», «Вода как стихия», «Пропаганда экологической безопасности» и «Береги берега».

Для тех фотографов, которым ещё не исполнилось 16, предусмотрена отдельная номинация – «Вода глазами ребёнка». Самым младшим участникам не должно быть меньше шести лет.

Чтобы подать работы на конкурс, надо зарегистрироваться на сайте Федерального агентства водных ресурсов. Работы принимаются до 1 октября 2017 года.

Кыштым со всех сторон окружён водой. Рядом с ним находятся удивительные по своей чистоте озёра. Чего стоит одна только жемчужина Южного Урала – Увильды. Талантливым фотографам Кыштыма сам бог велел принять участие в конкурсе, победители которого в декабре будут приглашены в Москву и награждены ценными призами.