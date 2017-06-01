У фотографов Кыштыма есть шанс стать победителями Всероссийского конкурса на лучшую фотографию водных пейзажей родного края
Автор: КР от Сегодня, 15:31 Категория: Экология
В рамках Года экологии Федеральное агентство водных ресурсов РФ проводит фотоконкурс «Водные сокровища России». К участию в нём приглашаются любители съёмок природы со всех уголков нашей необъятной страны.
Организаторы обеспечили участникам простор для творчества – работы принимаются в восьми номинациях: «Пейзажи», «Люди и вода», «Цивилизация и вода», «Гидротехнические сооружения», «Вода – колыбель жизни», «Вода как стихия», «Пропаганда экологической безопасности» и «Береги берега».
Для тех фотографов, которым ещё не исполнилось 16, предусмотрена отдельная номинация – «Вода глазами ребёнка». Самым младшим участникам не должно быть меньше шести лет.
Чтобы подать работы на конкурс, надо зарегистрироваться на сайте Федерального агентства водных ресурсов. Работы принимаются до 1 октября 2017 года.
Кыштым со всех сторон окружён водой. Рядом с ним находятся удивительные по своей чистоте озёра. Чего стоит одна только жемчужина Южного Урала – Увильды. Талантливым фотографам Кыштыма сам бог велел принять участие в конкурсе, победители которого в декабре будут приглашены в Москву и награждены ценными призами.
Комментарии
Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью (Elena Scobeyus)
Спасибо за замечание! Исправили ошибку. >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Radishev)
Ну, если специалисты администрации посчитали, и пришли к выводу, что 20 руб. вполне достаточно, то почему бы администрации не заняться пассажироперевозками в Кыштыме, и своим положительным примером по >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Дмитрий)
а что бы нет то... в прошлый раз прокатило - подняли цену, да и сейчас просят поднять цену на 33%, нормально так бабло рубить, только что то заплаты так не растут, сколько у нас инфляция? >>>
Перед въездом в Кыштым артистов из Чехии встретили хлебом-солью (Гость Дмитрий)
А на фотографиях не образцовый ансамбль "Гусельки", а образцовый коллектив "Росинка" >>>
В Кыштыме владельцы маршрутных такси просят власть увеличить для пассажиров стоимость проезда (Гость Иван)
Куда ещё выше то? Маршрутки все умотанные все скрипит и гудит + водители некоторые грубят . >>>
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