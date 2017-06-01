В выходные в Кыштыме возможны грозы, ливни, град и шквалистый ветер

Автор: КР от Сегодня, 16:54 Категория: Экология

Челябинские синоптики предупредили южноуральцев о том, что сегодня вечером, завтра днём, а также в течение двух следующих суток в отдельных районах региона следует ожидать резкого ухудшения погоды. Предоставленный специалистами метеорологической службы прогноз обещает нам грозы и сильнейшие дожди, крупный град, при грозах – шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Всем рекомендовано проявлять максимальную осторожность.

Напомним, что во время урагана в Москве, унёсшего 29 мая 11 жизней, скорость ветра была ненамного больше ожидаемой на Южном Урале.