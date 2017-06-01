Столичная буря может дойти до Кыштыма уже сегодня
Автор: КР от Сегодня, 12:26 Категория: Экология
По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня днём на территории нашего региона при грозах ожидается шквалистый ветер. Его порывы достигнут 23 метров в секунду. В связи с этим возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, обрывы линий электропередачи.
Силу урагана могут не выдержать слабо укреплённые конструкции, кровля, балконы и окна. Прогнозируется также вал деревьев и рост числа дорожных аварий.
В выходные ветер немного стихнет, но отдельные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Также синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, дождь, местами сильный, и грозы. В субботу воздух прогреется до 25 градусов, в воскресенье температура опустится до 20.
Спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, не гулять в лесу, во время грозы не пользоваться электроприборами. Кроме того, необходимо держаться как можно дальше от зданий, мостов, линий электропередачи, не пытаться найти укрытие под деревьями, а двигаясь в непогоду по автодорогам, постараться найти укрытие.
Напомним, 29 мая ураган обрушился на Москву. Более 160 человек пострадали, 16 – погибли.
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