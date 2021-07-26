В Кыштыме стартует субботник «Подарим детям чистый город»

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В предстоящий понедельник, 2 августа, в Кыштыме начнётся традиционная августовская акция, посвящённая началу нового учебного года. Соответствующее постановление подписано главой Кыштымского городского округа.

Субботник «Подарим детям чистый город» в этом году в нашем городе проводится уже в десятый раз. Впервые он был организован в 2012 году по инициативе Людмилы Шеболаевой. Субботник – это подготовка города к встрече наших детей из оздоровительных лагерей, поездок после летнего отдыха. Во время августовской генеральной уборки города акцент делается на благоустройство улиц, дворов, территорий вблизи школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Это может быть любая посильная помощь: ремонт детской площадки, покраска лавочки, очистка опор, ограждений и дверей подъездов от объявлений, обрезка кустов, окос травы, сбор мусора по маршруту к образовательному учреждению. При этом сделать доброе дело можно в своём дворе или у своего подъезда, около своего предприятия, на территории школы, которую когда-то окончили или детского садика, который посещает ребёнок.

Первыми к мероприятию традиционно подключаются муниципальные учреждения и предприятия: руководителям поручено пешим ходом изучить школьные маршруты, чтобы к первому сентября сделать их чистыми и безопасными. К участию в мероприятии приглашаются шефствующими над школами предприятия, волонтёры и родительские комитеты.

Забота о чистоте – дело каждого кыштымца. Акция под таким названием ежегодно проходит в нашем городе при поддержке отдела по делам молодёжи и волонтёров. В ходе акции «Забота» оказывается посильная помощь одиноко проживающим пожилым людям в наведении порядка на придомовой территории, помощи по хозяйству. Если рядом с вами проживает одинокий ветеран и вы не в силах, по разным причинам, оказать ему помощь по хозяйству – звоните по телефону: 4-29-13.