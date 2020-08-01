В Кыштыме стартовал субботник «Подарим детям чистый город»

Сегодня, 16:14 Категория: Общество

95

0

В нашем городе дан старт традиционному субботнику, посвящённому началу нового учебного года.

Субботник «Подарим детям чистый город» проводится в Кыштыме, начиная с 2012 года. Первыми к мероприятию подключились муниципальные учреждения и предприятия.

Глава округа Людмила Шеболаева предложила руководителям пешим ходом изучить все школьные маршруты, чтобы к первому сентября сделать их не только чистыми, но и безопасными. Затем к мероприятию подключились заводы - шефы, ветераны, волонтёры, педагоги и родительские комитеты. Постепенно заботой о чистоте дворов начинают интересоваться обычные жители.

Как сообщается на сайте администрации округа, во время августовских субботников акцент делается на благоустройство улиц, дворов, территорий вблизи школ и детских садов. Это может быть любая посильная помощь: ремонт детской площадки, покраска лавочки, очистка опор, ограждений и дверей подъездов от объявлений, обрезка кустов, окос травы, сбор мусора. При этом каждый это может сделать в своём дворе или у своего подъезда, около своего предприятия, на территории школы, которую когда-то окончил или детского садика, который посещает ваш ребёнок.

Субботник «Подарим детям чистый город» – это большая генеральная уборка и подготовка города к встрече наших детей из оздоровительных лагерей, поездок после летнего отдыха.