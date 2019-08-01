Жители Кыштыма вышли на уборку пришкольных территорий

Автор: КР от Сегодня, 12:18 Категория: Экология

В нашем городе с 1 августа проходит традиционная акция «Подарим детям чистый город». В этом году в неё были внесены некоторые изменения.

Впервые одновре­менно во всех школах Кыштыма прошли субботники с участием активных жителей.

Первыми к субботнику подключились сами школьники. После рабочего дня к ним присоединились их родители, выпускники и кыштымцы, которые живут неподалёку от образовательных учреждений.

Они убрали листву, мусор и помогли в хозяйственной работе.

– Несмотря на то, что много домашних дел, я поддержала предложение выйти на субботник, – сказала сайту «КР» жительница Кыштыма Мария Решетникова. – Если я могу сделать что-то полезное, обязательно делаю. Если бы каждый житель нашего города выделил час своего времени для субботника, можно было бы сделать ещё больше.