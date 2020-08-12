В Кыштыме продолжается августовский субботник

Сегодня, 13:06 Категория: Экология

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Субботник «Подарим детям чистый город» проводится в Кыштыме с 2012 года и посвящён началу учебного года.

Первыми к городской уборке приступили муниципальные учреждения и предприятия. Затем эстафету чистоты приняли коллективы заводов, силовых ведомств, ветераны, волонтёры, педагоги.

Одними из первых сделали город чище сотрудники пожарной части № 38, расположенной в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Огнеборцы взяли шефство над детским садом № 8 и, вооружившись граблями и мешками, очистили территорию дошкольного учреждения и за его пределами от мусора, сорняков и репейника.

Не остались в стороне и кыштымские спасатели. Вместе с воспитанниками центра помощи детям «Горизонт», который как раз находится по соседству с поисково-спасательным отрядом, участники субботника навели порядок на своих территориях, а также очистили от мусора часть берега Верхне-Кыштымского пруда.

По данным управления городского хозяйства, порядок на своих территориях уже навели работники кыштымских детских садов и большинства школ, Дома детского творчества, станции туристов «Странник», центра детско-юношеского технического творчества. На субботник вышли и коллективы детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело», «Академии хоккея». Участие в генеральной уборке города приняли также сотрудники исправительной колонии № 10 и ТСЖ «Заря».

Сегодня уборка проводилась, в частности, на территории средней школы № 2 в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Педагоги основательно подготовились к встрече своих любимых учеников: они не только собрали мусор, но и привели в порядок цветники, скосили траву.

– На субботник мы пришли, в первую очередь, чтобы пообщаться с коллегами. Да и труд, как известно, объединяет, – говорит преподаватель русского языка и литературы средней второй школы Марина Петровна Савинова. – Мы не виделись друг с другом практически с весны. Но главная цель, конечно же, подарить детям чистый город. Наша задача – сделать всё, чтобы детям было радостно и приятно прийти в сентябре в школу. Мы с учителями практически всем составом каждый год, да ещё и не по разу, выходим на субботники.

Субботник «Подарим детям чистый город» продлится до 24 августа.