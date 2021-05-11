Жители Кыштыма не спешат ни прививаться, ни страховаться от клещевых инфекций

Вчера, 12:38 Категория: Экология

228

0

По данным центра гигиены и эпидемиологии на сегодняшний день, 12 мая, в Кыштыме зарегистрировано уже почти 140 случаев укусов клещей. При этом, как отмечают специалисты центра, процент тех, кто своевременно прошёл вакцинацию от клещевого энцефалита, крайне низок. Так, из всего числа обратившихся за медицинской помощью только тринадцать были привиты от инфекций, разносчиками которых являются членистоногие.

Ещё 93 человека имели страховой полис по программе «Антиклещ».

Чаще всего клещи атакуют кыштымцев на садовых участках и во время отдыха на природе.

Возвращаясь домой, не забудьте осматривать себя на наличие клещей и тщательно стряхивайте одежду. Используйте репелленты и другие отпугивающие средства.