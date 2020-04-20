Среди жителей Кыштыма, пострадавших от укусов клещей, двое детей

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По данным центра гигиены и эпидемиологии в Кыштыме на сегодня, 20 апреля, в нашем городе с начала весеннего сезона зарегистрировано уже 12 случаев укусов клещей.

Как сказала сайту «КР» помощник врача-эпидемиолога Ольга Мазякина, среди пострадавших десять взрослых и двое детей. Восемь человек, включая несовершеннолетних, получили необходимую дозу иммуноглобулина по страховому полису. А вот привитым от клещевого энцефалита из всех обратившихся оказался только один взрослый.

Специалисты настоятельно рекомендуют оформлять полисы по программе «Антиклещ». Их стоимость – в пределах двухсот рублей. Эта сумма – в десятки раз меньше той, какую придётся потратить на вакцину, если вас вдруг укусит клещ.