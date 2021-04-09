Губернатор Алексей Текслер провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

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Глава региона дал поручение руководителям органов местного самоуправления активизировать разъяснительную работу с жителями об опасности выхода на тонкий лёд. Также в традиционных местах выхода людей на лёд поручил выставить временные посты и запрещающие знаки.

– У нас в области на учёте 90 таких мест массового выхода людей на лёд на 53 водоёмах в 19 территориях. Прошу активизировать работу уполномоченных должностных лиц по контролю и пресечению нарушений. Главное, чтобы люди просто не выходили на лёд, в первую очередь это касается любителей зимней рыбалки и детей, – отметил Алексей Текслер.

На паводкоопасный период подготовлена группировка сил областной подсистемы РСЧС общей численностью почти 10 тыс. человек, более 2 тыс. единиц техники и 141 плавсредство. В готовности к незамедлительному реагированию находятся 5 аварийно-спасательных групп от Уральского учебного спасательного центра МЧС России и специализированной пожарно- спасательной части ГУ МЧС России по Челябинской области.

На Южном Урале 1278 населённых пунктов подвержены угрозе возникновения природных пожаров, из них в 256 риск возникновения пожаров особенно велик.

Для минимизации рисков возникновения природных пожаров в Челябинской области в этом году изменены сроки весенней охоты. На юге области сезон охоты будет открыт с 10 апреля, в средней части – с 17 апреля, в горной – с 24 апреля и продлится 10 дней.

На пожароопасный период 2021 года предусмотрена группировка сил и средств - более 4 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники (лесопожарные станции лесхозов, силы областной противопожарной службы, подразделения МЧС, арендаторы лесных участков, а также организации различных форм собственности, которые будут привлекаться при массовых загораниях и ЧС).

С прошлого года в регионе работают 24 комплекса видеонаблюдения для раннего обнаружения пожаров, в этом году их количество увеличится до 30.

Кроме того, принято решение об открытии пожарного депо в Златоусте (в районе национального парка «Таганай») и пожарной части в селе Кузнецком Аргаяшского района - для организации противопожарного контроля баз отдыха и детских лагерей на озере Увильды.

Напомним, что с завтрашнего дня, 10 апреля, пожароопасный сезон будет установлен на большей части территорий Челябинской области. С 1 мая – на территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов.