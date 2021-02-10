Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу с избранными главами муниципальных образований

Вчера, 14:06 Категория: Политика

270

0

В течение 2020 и 2021 года в Челябинской области прошло самое крупное обновление корпуса руководителей муниципальных образований. На Южном Урале избраны 25 глав городских округов и муниципальных районов, в 13 территориях посты заняли новые руководители.

– Мы с вами работаем не ради цифр, во многом показатели – это цифры, а ради людей. Мы должны оправдать запросы жителей, на которые они ждут ответов от власти, но по разным причинам их раньше не получали. Главное, коллеги, это, конечно, доверие. Доверие к нашему слову, поступкам. Очень сложно заслужить доверие людей и очень легко его можно потерять. Сегодня не обойтись без того, чтобы власть выполняла свои обещания, без постоянной обратной связи и общения с людьми, – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поставил задачу главам территорий в первую очередь уделить внимание «житейским» вопросам, которые волнуют большинство граждан: состояние дорог, тротуаров, ЖКХ, вывоз ТБО, городская среда и инфраструктура.

Алексей Текслер обозначил, что планирует вернуться к рабочим визитам в муниципальные образования и контролю исполнения поручений. График поездок формируется, первые состоятся весной.

Отдельно глава региона остановился на теме ковида. Сейчас перед регионом стоит ключевая задача – массовая вакцинация населения, и здесь немаловажная роль отводится руководителям муниципалитетов. Готовность медицинских учреждений принять и хранить вакцину, списки и запись на вакцинацию – это вопросы, которые руководители территорий должны держать на особом контроле.

В ходе встречи с главами Алексей Текслер заявил, что в Челябинской области ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске, во всех остальных муниципалитетах больницы вернутся в плановый режим работы.