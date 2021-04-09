В Кыштымском городском округе установлен пожароопасный сезон

Сегодня, 10:01 Категория: Экология

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С 10 апреля на территории округа устанавливается противопожарный сезон.

Собственникам и арендаторам земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, на территориях общего пользования вне границ населённых пунктов необходимо произвести своевременную уборку мусора, сухой растительности. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности – организовать уборку закреплённых территорий от сухой растительности и горючего мусора. Территориальному отделу «Кыштымское лесничество» и ООО «Кыштымский лес» рекомендовано разместить аншлаги с противопожарной тематикой в местах, предусмотренных проектом освоения лесов, обеспечить готовность лесопожарных формирований к выполнению функциональных обязанностей.

Кыштымцам также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Добавим, с начала года на территории отмечается рост количества пожаров. По состоянию на пятое апреля, в Кыштымском округе произошло уже 30 пожаров, в 2019 году за аналогичный период – 21.