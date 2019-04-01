В Кыштыме начались весенние субботники

Автор: КР от Вчера, 15:24 Категория: Общество

С сегодняшнего дня и до 1 июня на территории Кыштымского городского округа будет вестись санитарная очистка. Такое постановление глава округа Людмила Шеболаева подписала в конце марта.

Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности предписано организовать массовую уборку мусора на своих территориях 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29 апреля и 6 мая.

Создан штаб по организации проведения весенних субботников в составеп 16 человек. Возглавил его заместитель главы Кыштымского округа Александр Кочерещенко. За каждым закреплёны участоки общественных территорий, на которых необходимо навести порядок.

Дата общегородского субботника будет определена в эту пятницу на совещании штаба. Промежуточные итоги будут подводиться в конце каждой недели.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, талоны на вывоз мусора можно взять с сегодняшнего дня по адресу: улица Фрунзе, 3, кабинет №10, с 8 до 17 часов. Перерыв с 12 до 13 часов.