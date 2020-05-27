В Кыштыме сохраняется высокая пожарная опасность

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Как сообщили сайту «КР» в управлении гражданской защиты, с начала года в Кыштыме произошло 29 бытовых, 4 лесных и 8 ландшафтных пожаров. Огнём уничтожено 1088,5 построек и 8,73 гектаров леса.

Напоминаем, с 1 мая введён противопожарный режим. Гражданам запрещено посещение лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

На территории Кыштымского городского округа запрещено применение любого открытого огня: разведение костров, мангалов, сжигание мусора, сухой травы, в том числе бочках, проведение пожароопасных работ на объектах. Проводятся рейды по контролю за соблюдением правил особого противопожарного режима.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима штраф для граждан составляет от четырёх до пяти тысяч рублей, за нарушение требований пожарной безопасности на территории поселений, садоводческих товариществ в условиях особого противопожарного режима – штраф двух до четырёх тысяч.

Обращаем внимание местных жителей на соблюдение требований пожарной безопасности в частных домах.

– Своевременно очищайте территорию участка и вокруг него от горючих отходов, мусора, сухой травы и опавших листьев.

– Запрещается сжигание отходов, тары, сухой травы и опавших листьев, разведение костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от построек. Сухую траву и мусор вывозите на полигон твердых бытовых отходов.

– Не выбрасывайте золу и уголь вблизи своих построек и соседнего участка.

– Собственникам жилых домов, прилегающих к лесу необходимо производить очистку от сухой растительности, мусора территории шириной 10 метров от участка к лесу.

– Производите уборку от мусора и покос травы на своих участках, принимайте меры по их защите от зарастания сорными растениями и своевременно производите сенокошение на сенокосах. В целях недопущения зарастания земельных участков, указанные работы целесообразно проводить регулярно в течение пожароопасного сезона.

– Проверяйте и своевременно ремонтируйте отопительную печь, чистите и белите дымоходы. Не перекаливайте печь.

– Следите за состоянием электропроводки в жилых и хозяйственных постройках. – Работу по ремонту электрических сетей доверяйте только специалистам! Не перегружайте бытовые электросети, не подключайте несколько приборов к одной розетке! Соблюдайте все требования пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования!

– Уходя из дома, не забывайте выключать электроприборы (кроме холодильника).

– Не оставляйте детей без присмотра.

– Не бросайте спички и окурки, складывайте их в специальные негорючие емкости.

– Имейте на своих участках запас воды в емкости не менее 200 литров.

– Храните в отдельном месте противопожарный инвентарь (лопаты, топоры, ведра).

– Не складируйте горючие материалы в противопожарных разрывах между участками.

– Содержите дороги и подъезды к домам свободными для проезда пожарной техники.

– Будьте предельно внимательны и осторожны в обращении с огнем.

При обнаружении пожара немедленно звоните по телефону – 112 или 101.