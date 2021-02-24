На Челябинскую область обрушилась метель

Вчера, 09:15 Категория: Экология

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Непогода разбушевалась со вчерашнего дня, 23 февраля. Шквалистый ветер и снегопад выводят из строя энергосистемы практически во всех городах и районах Челябинской области. На трассах застревают десятки машин и даже автобусы с детьми. Наиболее сложные участки автодорог закрыты, а спасатели эвакуируют сотни замерзающих автомобилистов и их пассажиров.



За минувшую ночь в регионе в общей сложности помогли 465 южноуральцам, в том числе 54 детям. В пункты временного размещения эвакуировали 355 человек, среди них 33 ребёнка. Из заносов спасатели и МЧС достали 68 машин.



Сейчас на дорогах региона работают 500 спасателей и 256 спецмашин, организованы пять подвижных пунктов обогрева. Помощь привлекают из Башкортостана, Свердловской и Оренбургской областей.



По данным Челябинского гидрометцентра, сегодня и завтра в области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Ночью 24–25 февраля местами понижение температуры воздуха до -40 градусов. Ночью и днем 24 февраля в отдельных районах усиление ветра до 20–25 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.



В ветреную и морозную погоду необходимо защищать открытые участки тела, рекомендуется смазывать их специальным кремом. Не стоит носить на морозе металлические (в том числе золотые и серебряные) украшения. По возможности следует постоянно двигаться, чтобы усилить кровообращение. Отметим, что в морозную погоду автомобилистам рекомендуют отказаться от дальних поездок. Если же машина заглохла на трассе вдалеке от жилья, нужно вызывать помощь по телефону 112.