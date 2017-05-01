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В мае погода не пустит жителей Кыштыма на пикники

Автор: КР от Сегодня, 16:18 Категория: Экология

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В южноуральском регионе сохраняется холодная погода. На этой неделе в Челябинской области ожидаются температуры до нуля, даже в дневные часы. Однако к выходным синоптики обещают потепление, но при этом велика вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

 

В среду, 24 мая, температура воздуха ночью будет составлять от 0 до 5 градусов со знаком плюс, а днём – от 10 до 15 градусов. В четверг, 25 мая, ночью – от плюс 1 до плюс 6 градусов, днём – от 15 до 20 градусов. В пятницу, 26 мая, ожидается потепление: ночью – до 6 градусов тепла, а днём – от 18 до 23 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

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