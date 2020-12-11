Жителей Кыштыма приглашают принять участие в «Новогоднем БУМаговороте»

Сегодня, 15:50 Категория: Экология

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Министерство экологии Челябинской области и предприятие КОМФОРТ приглашают жителей поддержать новый проект-традицию – избавляться под Новый год от ненужной бумаги в доме. Речь идёт об акции «Новогодний БУМаговорот- 2020», которая проходит в регионе до 28 декабря.

В Челябинской области более десятка предприятий принимают вторичку на переработку. Чтобы принять участие в акции «Новогодний БУМаговорот-2020», достаточно позвонить или оставить заявку на сайте ural-mak.ru. Специалисты компании приедут и вывезут макулатуру.

Жители Кыштыма, Озёрска, Аши и ряда других городов и районов могут подать заявки с 08.00 до 17.00 часов в рабочие дни по телефонам 8-900-060-80-54, 8 (351) 73-49-777 (доб.199). Обязательное условие – каждый участник акции должен сдать не менее 80 килограммов макулатуры. Поддержать акцию могут также школы и детские сады, предприятия, учреждения.

Все участники «Новогоднего БУМаговорота» получат сертификаты от министерства экологии Челябинской области.