В Челябинской области проходит акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». Активные участники получат премии

Вчера, 17:24 Категория: Экология

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Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» стартовала в Челябинской области. Региональное министерство экологии приглашает всех южноуральцев принять участие в марафоне и получить премию.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, эко-марафон стартовал на Южном Урале 21 сентября и продлится до 2 октября. Традиционно акция проводится в формате соревнования между районами и городами. Принять участие в ней очень просто – подать заявку на официальном сайте акции СДАЙ-БУМАГУ.РФ и собрать необходимое количество бумаги или книг. Если наберётся более 300 килограммов макулатуры, организаторы вывезут её сами, а те, кто соберёт более 500 килограммов, получат денежную премию. В любом случае, все участники акции получат благодарственные письма.

– Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, – рассказали организаторы.

Если же общий результат Челябинской области перешагнёт планку в 100 тонн, то финалисты получат призы на выбор.