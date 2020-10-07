Кыштымцев приглашают активнее участвовать в опросах на портале Активный житель74

Вчера, 11:35 Категория: Общество

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Активный житель 74 – это новый сервис регионального портала государственных и муниципальных услуг. Жители Челябинска и Челябинской области теперь могут принимать активное участие в управлении и развитии Челябинской области. Инициативы, за которые проголосует большинство жителей, обязательны к исполнению органами власти.

Жителям предоставляется возможность принять участие в голосовании и поддержать конкретные объекты и мероприятия в своём городе или районе. В этом году продолжается работа по реализации проекта, по обращениям жителей города и инициативных групп сформирован дополнительный перечень образовательных учреждений, в которых запланированы ремонтные работы, благоустройство территории.

Более 35,5 тысяч неравнодушных южноуральцев уже пользуются этим сервисом. Важно, чтобы их стало больше. Подробнее о текущих опросах на сайте opros.gosuslugi74.

В Кыштымском городском округе в 2019 году с помощью портала Активный житель74 было проведено 14 опросов населения. По результатам опроса проведена работа, направленная на реализацию решений, которые набрали наибольшее количество голосов. На 1 января 2020 число жителей, активно принявших участие в голосовании составило порядка двух процентов от общего числа жителей округа. Постепенно этот показатель увеличивается.

Так, например, на портале электронных голосований Активный житель 74 был размещён опрос о выборе цветовой гаммы для фасада здания средней школы №10 в Кыштыме. Три года назад в общеобразовательном учреждении старые оконные рамы полностью заменили на современные стеклопакеты. Однако общий вид здания школы ещё оставался неприглядным.

На Активном жителе 74 кыштымцам было предложено проголосовать за наиболее удачный, по их мнению, цвет фасада здания, расположенного на гостевом маршруте города. Кыштымцы стали активными жителями и приняли участие в опросе. В результате большинство голосов было отдано за нежно-бежевый цвет фасада. Такой школа и встречает жителей и гостей нашего города.