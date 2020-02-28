Южноуральцам предлагают сдать ненужную бумагу за ценные призы

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С 26 февраля по 6 марта при поддержке министерства экологии Челябинской области в регионе проходит экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Всероссийская акция проводится в рамках федерального экологического проекта «Сдай-Бумагу.РФ». На сегодняшний день в нём уже приняли участие 50 регионов.

По словам организаторов, все участники получат благодарственные письма, а те, кто соберёт больше 300 килограммов бумаги – денежную премию.

Экомарафон построен на соревновательном принципе. Муниципальные образования передают друг другу эстафету сбора макулатуры. Борьба идет за максимально высокое место в Зеленой рейтинговой таблице области, в процессе будут определены самые активные участники.

В случае если общий результат области перешагнёт планку в 100 тонн собранной бумаги, финалисты получат ценные призы. Победитель получит аллею из десяти саженцев редких деревьев или телескоп для знакомства со звёздным небом. Награда за второе место – цифровой микроскоп или участие в эко-кино-лекции. За третье место предусмотрен конструктор «Лего Техник» или уличный спортивный комплекс, который установят в любом из дворов – на выбор победителя.

Для всех финалистов предусмотрены также наборы книг по саморазвитию и личностному росту.

Для участия нужно оставить заявку на официальном сайте акции СДАЙ-БУМАГУ.РФ, после этого собрать макулатуру (более 300 килограммов макулатуры в одном месте – это восемь стопок бумаги А4 высотой 120 сантиметров или около 850 книг, не имеющих литературной ценности). Если наберётся нужное количество бумаги, вывоз проведут организаторы акции.

График проведения акции для различных муниципалитетов, а также всю интересующую информацию можно посмотреть на сайте акции - СДАЙ-БУМАГУ.РФ. По словам организаторов, акция каждый день спасает от вырубки минимум сто деревьев.