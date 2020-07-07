Жителей Кыштыма приглашают отпраздновать День семьи, любви и верности и признаться друг другу в любви

Сегодня, 10:05 Категория: Даты

257

0

Накануне праздника Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в России 8 июля, жители Кыштыма могут принять участие во Всероссийской интернет-акции «Дом семьи, любви и верности». Предлагается выразить свои чувства к родным и близким, рассказать о своей любви к супругам, детям, мамам, папам, сестрам, братьям, дедушкам и бабушкам.

Участникам акции необходимо зайти на сайт «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ», активировать форму «Написать признание», указать электронную почту отправителя и получателя, фамилии семейств, присвоить тег населённого пункта, ввести текст, прикрепить фотографию и опубликовать признание.



После публикации нужно разместить поздравление на своей странице в социальных сетях. Каждый участник получит именной сертификат с изображением святых покровителей семьи Петра и Февронии и сертификат «Дом образцовой семьи, любви и верности».