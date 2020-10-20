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В Кыштыме выпал первый снег: прогноз погоды на сегодня, 22 октября

Сегодня, 08:34 Категория: Экология
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Фото из группы "Мы из Кыштыма" социальной сети ВКонтакте.

 

Сегодня, 22 октября, Кыштым припорошило первым снегом. Приближение зимы чувствуется и в воздухе – на данный момент температура в разных районах города колеблется от минус двух градусов до минус четырёх.

 

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, сегодня в области впервые днём температура воздуха будет держаться на отметке ниже нуля. Лишь в южных областях возможно потепление до плюс трёх градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер западного и северо-западного направлений. На протяжении всего дня будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

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Теги: Кыштым первый снег погода ветер

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