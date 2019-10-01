В Кыштыме в выходные ожидаются заморозки Автор: КР от Вчера, 16:42 Категория: Экология 0 По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 19 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. В Кыштыме в субботу и воскресенье температура воздуха ночью составит до минус девяти градусов. В дневное время 19 и 20 октября похолодает до минус двух градусов. Повышается вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий из-за осадков. Водителям следует уделить внимание техническому состоянию автомобилей, особенно тормозной системе и состоянию шин. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить