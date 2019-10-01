В Кыштыме в выходные ожидаются заморозки

Автор: КР от Вчера, 16:42 Категория: Экология

По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 19 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица.

В Кыштыме в субботу и воскресенье температура воздуха ночью составит до минус девяти градусов. В дневное время 19 и 20 октября похолодает до минус двух градусов.

Повышается вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий из-за осадков. Водителям следует уделить внимание техническому состоянию автомобилей, особенно тормозной системе и состоянию шин.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112.