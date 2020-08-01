Экстренное предупреждение: гроза и шквалистый ветер

Сегодня, 15:44 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 4 августа, в Челябинской области ожидаются грозы, град, при грозах порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Рекомендации для граждан:

В доме: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, выключите электрические приборы, не пользуйтесь телефоном. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.

На водоеме следует немедленно прекратить купание, рыбалку, катание на лодке, отойти подальше от берега, покинуть открытое пространство.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов (в частном доме – со дворов) предметы, которые могут быть унесены ветром.

На улице держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов и заборов, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов. Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 32 градусов.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.