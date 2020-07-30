Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма: прогнозируются грозы, град, ветер

Сегодня, 15:03 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 31 июля, в Челябинской области ожидаются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В управлении гражданской защиты Кыштымского городского округа рекомендуют при сильном ветре плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут быть унесены ветром. Во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном.

Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. На водоёмах следует немедленно прекратить купание, рыбалку, катание на лодке, отойти подальше от берега, покинуть открытое пространство.

По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 27 градусов.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.