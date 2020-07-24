ЕДДС Кыштыма предупреждает о шквалистом усилении ветра, грозах и ливнях

Сегодня, 10:49 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра сегодня, 27 июля, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, порывы ветра при грозах до 15-20 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

По прогнозам синоптиков сегодня и завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 22 градусов.

Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.