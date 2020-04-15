Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма
Сегодня, 16:35 Категория: Экология
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По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра, 16 апреля, в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, угрозой перехода природных пожаров на населённые пункты. Возможно, повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.
Рекомендуется убирать с балконов вещи, которые могут выпасть. Во дворах частных жилых домов и садах закрепить слабо укрепленные конструкции, закрыть окна. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения, деревья.
По прогнозам синоптиков завтра в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 13 градусов.
Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.