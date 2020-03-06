ЕДДС Кыштыма сообщает об ухудшении погодных условий
Сегодня, 14:42 Категория: Экология
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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра днём, 7 марта, в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 21 метра в секунду.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.
Рекомендуется убрать со двора и балконов хозяйственные вещи, закрыть окна. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие строения.
Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на маршруты на более поздний срок.
Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.