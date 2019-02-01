В Кыштыме ожидается сильное похолодание Автор: КР от Вчера, 21:01 Категория: Общество 0 По данным Челябинского гидрометеоцентра, понижение температуры воздуха начнётся в воскресенье. В ночь на 4 февраля в большинстве районов области прогнозируется до -32 градусов, в ночь с 5 на 6 февраля термометр покажет до -38 градусов, а в низинах — до -42. Главное Управление МЧС России по Челябинской области объявило штормовое предупреждение. Сильные морозы повышают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. А если на пустой трассе всё-таки случился форс-мажор, необходимо сразу звонить по телефонам «101» или «112». Кроме того, следует воздержаться от турпоходов и рыбалки. Или же следует обязательно сообщить маршрут группы, позвонив в пожарно-спасательные подразделения городского округа, или заполнив электронную форму на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить