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В Кыштыме ожидается сильное похолодание

Автор: КР от Вчера, 21:01 Категория: Общество

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По данным Челябинского гидрометеоцентра, понижение температуры воздуха начнётся в воскресенье. В ночь на 4 февраля в большинстве районов области прогнозируется до -32 градусов, в ночь с 5 на 6 февраля термометр покажет до -38 градусов, а в низинах — до -42.

 

Главное Управление МЧС России по Челябинской области объявило штормовое предупреждение. Сильные морозы повышают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

 

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. А если на пустой трассе всё-таки случился форс-мажор, необходимо сразу звонить по телефонам «101» или «112».


Кроме того, следует воздержаться от турпоходов и рыбалки. Или же следует обязательно сообщить маршрут группы, позвонив в пожарно-спасательные подразделения городского округа, или заполнив электронную форму на сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области.


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