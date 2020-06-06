Школьники Кыштыма поделились своими эко-привычками
Сегодня, 11:40 Категория: Экология
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Фото предоставлено Управлением по делам образования. На снимке ученики школы № 4.
Ко Дню эколога, который отмечался 5 июня, в Челябинском региональном отделении Российского движения школьников подвели итоги проекта «Живи в стиле ЭКО». На заключительном этапе нужно было снять видеоролик на тему «Мои эко-привычки» и выложить его в социальных сетях.
Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, по итогам конкурса в лидерах оказались кыштымские школьники. Ученица школы №13 Анастасия Устиновна заняла первое место.
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Ученики четвёртой школы Екатерина Слипчук, Глеб Шудриков, Юрий Шарпенков, Кристина Супруненко – на втором месте.
В подарок ребята получат песочные часы. Видеоролики победителей размещены в социальной сети «ВКонтакте», их могут увидеть все желающие, на страницах участников.