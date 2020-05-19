Школьницы из Кыштыма стали победителями экологического онлайн-марафона

Сегодня, 08:21 Категория: Экология

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Кыштымские ученики активно участвуют в региональных проектах Российского движения школьников. Один из них – региональный проект «Живи в стиле «ЭКО». Его цель – проведение онлайн-марафона, который поможет развить полезные привычки для экологического просвещения школьников.

Ученицы начальной второй школы и школы № 4 Василиса Гунькова и Кристина Супруненко – заняли соответственно первое и третье места.

Как сообщила сайту «КР» методист по дополнительному образованию и воспитательной работе управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Светлана Гунькова, участникам нужно было запустить собственный эко-челлендж с полезными советами для дома под лозунгом Джеффа Джордана «Сначала приведи в порядок свою комнату, а уже потом принимайся за остальной мир».

Василиса разместила свои фото о том, как с интересом и пользой организовать время в условиях самоизоляции. Кристина дала советы по выращиванию экологически чистых овощей на приусадебном участке.

Детей ждут дипломы и сувениры с логотипом «Российское движение школьников».

РДШ приглашает вступить в свои ряды детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Участникам движения ежедневно предлагается участие во многих интересных онлайн-проектах.

Чтобы вступить в движение, нужно пройти регистрацию на официальном сайте РДШ и заполнить анкету вместе с родителями.