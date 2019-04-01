В Кыштыме уже есть пострадавшие от укусов клещей Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Медицина 0 В приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы обратились двое жителей Кыштыма. Их клещи укусили прямо в черте города. – Оба пострадавших – взрослые. И оба застрахованы, – сообщил сайту «КР» и. о. главного врача горбольницы Игорь Усков. В этом году сезон активности членистоногих кровососов открылся раньше. В прошлом первый случай укуса был зарегистрирован в Кыштыме 18 апреля. Напомним, пострадавшие, которые имеют медицинскую страховку по соответствующей программе, получают бесплатную вакцину иммуноглобулина. Кыштымцам, которые сэкономили на страховке, придётся оплатить вакцину. Её минимальная стоимость в Челябинской области составляет 754 рубля на 10 килограммов веса. Если, к примеру, ваш вес составляет 60 килограммов, придётся раскошелиться на 4524 рубля. Кроме того, все желающие могут привиться от клещевого энцефалита. Деньги для вакцинации некоторых категорий детей выделяются из областного и муниципального бюджета. Взрослое население может выкупить вакцину в аптеке, доставить её с соблюдением «холодовой цепи» в больницу и обратиться в прививочный кабинет для постановки укола. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить