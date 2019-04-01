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В Кыштыме уже есть пострадавшие от укусов клещей

Автор: КР от Вчера, 11:17 Категория: Медицина

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В приёмный покой Кыштымской центральной городской больницы обратились  двое жителей Кыштыма. Их клещи укусили прямо в черте города.

 

– Оба пострадавших – взрослые. И оба застрахованы, – сообщил сайту «КР» и. о. главного врача горбольницы Игорь Усков.

 

В этом году сезон активности членистоногих кровососов открылся раньше. В прошлом первый случай укуса был зарегистрирован в Кыштыме 18 апреля. 

 

Напомним, пострадавшие, которые имеют медицинскую страховку по соответствующей программе, получают бесплатную вакцину иммуноглобулина.

 

Кыштымцам, которые сэкономили на страховке, придётся оплатить вакцину. Её минимальная стоимость в Челябинской области составляет 754 рубля на 10 килограммов веса. Если, к примеру, ваш вес составляет 60 килограммов, придётся раскошелиться на 4524 рубля.

 

Кроме того, все желающие могут привиться от клещевого энцефалита.

 

Деньги для вакцинации некоторых категорий детей выделяются из областного и муниципального бюджета. Взрослое население может выкупить вакцину в аптеке, доставить её с соблюдением «холодовой цепи» в больницу и обратиться в прививочный кабинет для постановки укола.


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