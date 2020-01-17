В Кыштыме заметили птиц с необычными способностями

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На Южном Урале сфотографировали птиц, которые заживо бальзамируют себя. Это клесты. Их встретили в Челябинске и Кыштыме. Лесные певчие питаются семенами сосны и ели. Смола, которая накапливается в их организме, после их смерти позволяет птице мумифицироваться.

Клесты размером с воробья. У них необычный клюв, похожий на крест. Он и помогает птицам легко ломать ветки, шишки или корку деревьев. Они отлично чувствуют себя в морозы и даже высиживают зимой птенцов, которые появляются на Рождество.

Возможно, в Кыштымском городском округе клесты скоро станут постоянными обитателями лесов.