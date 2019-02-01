Школьники Кыштыма вместе с депутатами развесили кормушки для птиц

Автор: КР от Вчера, 17:41 Категория: Образование

Фотографии управления по делам образования

Во всех школах Кыштымского городского округа прошла акция «Двор для птиц». На территориях, прилегающих к школам и зданиям дополнительного образования, ученики установили кормушки для птиц.

– Все они были сделаны руками детей, – сказала сайту «КР» методист управления по делам образования Светлана Гунькова. – Кормушки для птиц вместе со школьниками вешали депутаты Собрания депутатов Кыштымского городского округа, участники боевых действий в Афганистане, общественные деятели и общественный совет по реализации в Кыштыме федерального проекта «Городская среда».

Помимо этого, в школах прошли конкурсы фотографий, викторины, классные часы и беседы на темы: «Птицы нашего края», «Помогите птицам», «Птицы – наши друзья», «Двор для птиц».

Акция «Двор для птиц» прошла под эгидой политической партии «Единая Россия».