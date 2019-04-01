В Кыштыме поселилась большая стая лебедей

Автор: КР от Вчера, 16:47 Категория: Экология

Сегодня после обеда на Верхне-Кыштымском пруду жители города заметили лебедей. Десять краснокнижных птиц расположились вдали от берега, у кромки льда. Чуть раньше, чем сюда приехал наш корреспондент, они плавали у моста возле третьей школы.

Как сказала сайту «КР» директор школы № 3 Евгения Пятакова, о прилёте гостей они не знали. Однако сейчас, безусловно, подумают о том, чтобы взять стаю лебедей под своё шефство и начать их подкармливать. Если, конечно, они не улетят.

По словам одного из жителей близлежащих домов, лебеди прилетают на Верхне-Кыштымский пруд очень редко. А чтобы в таком количестве – впервые.

В прошлом году пару лебедей жители Кыштыма видели и на Нижне-Кыштымском пруду. Зачастую они для своего места обитания в летний период предпочитают именно его или озеро Увильды.