Придут ли в Кыштым крещенские морозы?

Сегодня, 11:18 Категория: Экология

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Нынешняя зима на Урале уже признана специалистами Гидрометеоцентра аномально тёплой. Судя по прогнозам на ближайшие дни, не дождёмся мы и крещенских морозов.

По данным челябинского Гидрометцентра, в четверг, 16 января и в пятницу, 17 января, в регионе ожидается пасмурная и ветреная погода. Ночами столбик термометра не опустится ниже восьми градусов, а днём в некоторых районах Челябинской области и вовсе ожидаются плюсовые температуры.

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, в Кыштыме обещают всего минус четыре градуса. Такая же тёплая для зимы и, особенно для Крещения, погода была зафиксирована в 2004 году.

По народному календарю, с 19 января в России наступает период крещенских морозов. По статистике с 1898 года по 2010 год, в Челябинске самая холодная погода на Крещение отмечалась в 1969 году. Средняя температура за сутки понижалась тогда до минус 35. Причём такой трескучий мороз продержался до конца января, и лишь в феврале началось потепление. А вот в 1899 году, наоборот, было очень тепло. Среднесуточная температура повышалась до минус одного градуса. По статистике, морозная погода на Крещение повторяется в среднем один раз в три-четыре года.

За последнее десятилетие самый холодный день 19 января с температурой в минус 32 градуса отмечался в 2006 году. Самая тёплая погода в этот день, минус четыре, была в 2004 году.