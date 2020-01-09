Придут ли в Кыштым Васильевские морозы?

Вчера, 14:44 Категория: Экология

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По народному календарю к 14 января наступают Васильевские морозы. Однако в этом году они обойдут Челябинскую область стороной. Впрочем, как и рождественские.

Самая холодная рождественская ночь была в 1950 году – минус 30,8 градуса. В 1915 году 6 января температура воздуха составила минус 37 градусов.

В текущем столетии кратковременные морозы наступают в среднем один раз в два-три года, но среднесуточная температура ниже минус 30 градусов после 2000 года не наблюдалась.

А вот самая холодная погода в Васильевские морозы была зарегистрирована 13 января 1927 года – минус 37,8 градуса.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в предстоящие пять дней в ночные часы столбик термометра не будет опускаться ниже минус 10-14 градусов, днём – ниже пяти-семи градусов. А в преддверии Старого Нового года ожидается в дневные часы всего минус два градуса.